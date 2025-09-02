Koningin Camilla beleeft veelzijdige dag in Cornwall

Koningin Camilla heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Cornwall. Daar ging de koningin langs bij drie liefdadigheidsinstellingen waar ze beschermvrouwe van is. Op foto’s van verschillende Britse media is te zien dat de koningin enthousiast ontvangen werd door inwoners van het graafschap.

Het bezoek begon bij ShelterBox, een organisatie die gezinnen ondersteunt die getroffen zijn door natuurrampen en conflicten. De echtgenote van koning Charles sprak er met het personeel, vrijwilligers en de 13-jarige Thomas Burns, die geld inzamelt voor mensen in Oekraïne. “Ik vind het geweldig dat ze mensen helpen”, vertelde de jongen over ShelterBox. Tijdens het bezoek onthulde Camilla een plaquette ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de liefdadigheidsorganisatie.

Vervolgens bracht de koningin een bezoek aan de Cornwall Community Foundation, waar het opbouwen van een hechte gemeenschap centraal staat. Hier ontmoette ze een aantal generatiegenoten van de plaatselijke breiclub. Ook kreeg Camilla een sabel overhandigd, waarmee ze de taart mocht aansnijden.

Tijdens haar laatste stop in Cornwall, bij de luchtambulance, onthulde Camilla de naam van een nieuwe helikopter. Het toestel kreeg de naam The Duke of Cornwall. Voor de kroning van koning Charles in 2023, droeg Camilla de titel hertogin van Cornwall en was Charles, als troonopvolger, de hertog van Cornwall. Die titels behoren sinds de kroning toe aan prins William en zijn vrouw Catherine.