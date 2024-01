Koningin Camilla beschermvrouwe Britse Anne Frank Stichting

Koningin Camilla is benoemd tot de eerste beschermvrouwe van de Anne Frank Trust UK, de Britse Anne Frank Stichting. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt, een dag voor de Holocaust Memorial Day 2024.

De voorzitter van de Anne Frank Trust is vereerd dat de vorstin zich voor de stichting gaat inzetten. Volgens Nicola Cobbold passen de koningin en de stichting goed bij elkaar. “Het is al lang bekend dat de koningin belangstelling heeft voor jongeren en voor lezen. Als een liefdadigheidsinstelling voor jongeren waarvan het belangrijkste educatieve hulpmiddel een geliefd boek is, namelijk het dagboek van Anne Frank, kunnen we ons niet gelukkiger prijzen dan Hare Majesteit als onze beschermvrouwe te hebben”, stelt Cobbold in een reactie op de website van de stichting.

Koningin Camilla was in 2022, toen zij nog hertogin van Cornwell was, al eens aanwezig bij de jaarlijkse lunch van de stichting, die voorafgaand aan de Holocaust Memorial Day wordt georganiseerd. Die keer stond in het teken van het 75-jarig bestaan van het dagboek. In een toespraak zei de koningin toen dat we moeten leren van “degenen die getuige waren van de verschrikkingen van de Holocaust en alle daaropvolgende genocides, en ons inzetten om hun verhalen levend te houden, zodat elke generatie klaar zal zijn om haat in welke verschrikkelijke vorm dan ook aan te pakken”.