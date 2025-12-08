Koningin Camilla bezoekt set Disney+-serie Rivals

Koningin Camilla heeft maandag een bezoek gebracht aan de set van de Disney+-serie Rivals. De Britse vorstin vertelde tijdens haar bezoek achter de schermen dat ze de komedieserie in één keer had uitgekeken toen ze vorig jaar leed aan een longontsteking.

Camilla kreeg een rondleiding op de set in Bristol en woonde de opnames bij van het tweede seizoen van de serie. Ook ontmoette ze de acteurs Alex Hassell, David Tennant, Nafessa Williams, Victoria Smurfit en Bella Maclean.

Rivals is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van de overleden auteur Dame Jilly Cooper, met wie Camilla bevriend was. De auteur zou het personage Rupert Campbell-Black, gespeeld door Hassell, deels hebben gebaseerd op de ex-man van de koningin, Andrew Parker Bowles. Tijdens haar bezoek stond Camilla stil bij het overlijden van Cooper. Ze omschreef haar als een “legende” en een “buitengewoon geestige en meelevende vriendin voor mij en zovelen”.

De serie vertelt het verhaal van de concurrentie tussen personages die strijden om de controle over een lokale onafhankelijke televisiefranchise. Het eerste seizoen van Rivals, dat zich afspeelt in het Gloucestershire van de jaren tachtig, werd bekroond met een BAFTA Award en een International Emmy.