Koningin Camilla bij receptie ter ere van Commonwealth Day

De Britse koningin Camilla was maandagavond bij een receptie ter ere van Commonwealth Day, de jaarlijkse viering van het Gemenebest. De receptie vond plaats in Marlborough House, het internationale hoofdkwartier van het Gemenebest. Dat meldt het Britse koninklijk huis op X.

“Vanavond ontmoette de koningin gasten tijdens een #CommonwealthDay-receptie in Marlborough House”, is bij een reeks foto’s van Camilla te lezen. Op de foto’s is te zien dat de koningin handen schudt en met verschillende gasten in gesprek gaat. Onder de aanwezigen op de receptie waren onder anderen commissarissen en vertegenwoordigers van Gemenebestlanden.

Van koning Charles was maandag een videoboodschap te zien, omdat hij door zijn gezondheid niet fysiek aanwezig kon zijn bij de jaarlijkse viering. Hierin zei hij zo goed mogelijk door te willen gaan met zijn taken als vorst en leider van het Gemenebest. Hij zei “diep geraakt” te zijn door de vele steunbetuigingen van de afgelopen weken na zijn kankerdiagnose. “In ruil daarvoor kan ik alleen maar doorgaan met jullie dienen, zo goed als ik kan, door het hele Gemenebest.”