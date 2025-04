Koningin Camilla: geheim van 20 jaar huwelijk is vriendschap

Koningin Camilla heeft woensdag verklapt hoe zij en koning Charles het na twintig jaar huwelijk nog steeds fijn hebben samen. “Wat is het geheim? Ik weet het niet… Ik denk dat het vriendschap is”, zei ze woensdag tegen meereizende pers van het staatsbezoek aan Italië.

“Twintig jaar, wie kan dat geloven”, sprak Camilla. Het koningspaar trouwde op 9 april 2005. “Samen lachen om dezelfde dingen”, noemde ze als voorbeeld van iets wat een huwelijk goed maakt.

Charles en Camilla brachten het eerste deel van de woensdag apart van elkaar door. Camilla bezocht een school, waar ze met leerlingen sprak over beertje Paddington. “Dit soort dingen nemen de meeste tijd in beslag”, zei ze, verwijzend naar het bezoek aan de school. “We gaan altijd een andere kant op, als schepen die elkaar in de nacht passeren. We suizen langs elkaar heen.”

Cadeautjes

De twee geven elkaar bij thuiskomst zeker een cadeautje, maar tijdens het staatsbezoek nog niet. “Anders moet je het zo overhaasten”, aldus Camilla. “En dan heb je geen tijd om iets te zeggen.” Wat Camilla precies voor haar man heeft gekocht, wil ze niet verklappen. Maar ze geeft wel een hint: “iets van porselein”. Twintig jaar huwelijk wordt ook wel een porseleinen huwelijk genoemd.

Later op woensdag spraken de twee elkaar weer, onder meer bij het staatsbanket op uitnodiging van president Sergio Mattarella. Daar gaf koning Charles een toespraak en haalde hij de trouwdag ook even aan. “Dank u wel voor het organiseren van zo’n romantisch diner voor twee bij kaarslicht”, zei Charles grappend tegen Mattarella.