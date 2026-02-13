Koningin Camilla krijgt medische speurhond op bezoek

De Britse koningin Camilla heeft onlangs bezoek gehad van ‘haar’ medische speurhond Freddy. Het Britse hof deelde vrijdag beelden van de ontmoeting op Clarence House met de hond, waarvoor zij in 2024 de naam koos. Tijdens het bezoekje kreeg Camilla de voortgang te zien van de speurhond, die momenteel nog in opleiding is.

Camilla is al sinds 2014 beschermvrouw van de organisatie Medical Detection Dogs. In 2024 gaf zij de puppy de naam Freddy om te vieren dat zij tien jaar beschermvrouw was. De hond is recent begonnen aan de laatste fases van zijn training voordat hij wordt gematcht aan een cliënt.

Medical Detection Dogs leidt honden op om de geur van aandoeningen bij mensen te herkennen. De medische speurhonden hebben mensen met aandoeningen als diabetes en ernstige allergieën ondersteund.