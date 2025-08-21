Koningin Camilla onthult plaquette bij de renbaan van York

Koningin Camilla heeft donderdag op het Ebor Festival, een vierdaags paardensportevenement in York, een plaquette onthuld. Dat gebeurde omdat de prestigieuze Britse paardenrace Juddmonte International is uitgeroepen tot Beste Race ter Wereld.

Bij aankomst werd Camilla begroet door Chris Legard, vice-luitenant van North Yorkshire, Bridget Guerin, voorzitter van het York Race Committee, en William Derby, directeur van York Racecourse. De koningin reikt na de Yorkshire Oaks race, een paardenwedstrijd waar alleen merries aan meedoen, de trofee uit aan de winnaar.

Camilla is een groot liefhebber van paardenraces en beschermvrouwe van de renbaan van York en heeft de renbaan meerdere keren bezocht.