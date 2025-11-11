Koningin Camilla ontmoet Sarah Jessica Parker

Koningin Camilla heeft dinsdagmiddag een ontmoeting gehad met de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker. De vrouw van koning Charles organiseerde een receptie op Clarence House voor genomineerde auteurs en juryleden van de Booker Prize, een prestigieuze literaire prijs.

De 60-jarige Parker, die een eigen uitgeverij heeft, boog zich het afgelopen jaar met andere juryleden over 153 boeken. De Brits-Hongaarse schrijver David Szalay viel uiteindelijk in de prijzen met zijn roman Flesh. Szalay was in 2016 ook genomineerd voor de Booker Prize, maar zag de prijs toen aan zich voorbijgaan.

Koningin Camilla steunt diverse liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor laaggeletterdheid. De koningin bedankte de aanwezigen tijdens de receptie voor hun bijdrage aan de literatuur. “Tegenwoordig is het zo belangrijk om mensen aan het lezen te krijgen”, benadrukte ze.