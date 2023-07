Koningin Camilla ontvangt andere toelage dan prins Philip

Koningin Camilla zal geen jaarlijkse toelage van 359.000 Britse ponden ontvangen om haar officiële taken te bekostigen. Het inkomen van de echtgenote van koning Charles zal op een andere manier bekostigd worden dan dat van haar voorganger, prins Philip. De echtgenoot van koningin Elizabeth ontving de toelage tot aan zijn dood in april 2021.

De verandering in de betaling van de vorstin is vrijdag te lezen in het nieuwe rapport van de Britse Nationale Rekenkamer. Daarin staat dat de werkzaamheden van de koningin in het vervolg betaald worden uit de Sovereign Grant, het bedrag dat de staat jaarlijks aan het koninklijk huis overmaakt om officiële taken te vervullen. De hoogte van de Sovereign Grant is gekoppeld aan de inkomsten uit het Crown Estate, de verzameling gronden en bezittingen die toebehoren aan de koning.

De verandering is het gevolg van een wetswijziging die al in 2011 inging, maar waarin een uitzondering werd gemaakt voor prins Philip. Hij ontving daardoor tot aan zijn dood de aparte lijfrente van het parlement. Omdat de uitzondering op zijn naam stond, gaat de uitzondering niet op voor de partner van de nieuwe koning.

In het rapport van de Nationale Rekenkamer staat verder dat verwacht wordt dat de uitgaven van het Britse koningshuis de komende jaren zullen toenemen. Niet alleen gaf koningin Elizabeth de afgelopen jaren, mede door de pandemie, minder geld uit, maar de regering zou koning Charles ook gevraagd hebben meer evenementen te organiseren en vaker binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk te reizen.