Koningin Camilla ontvangt Olena Zelenska op Clarence House

Koningin Camilla heeft donderdag bezoek gekregen van Olena Zelenska, de first lady van Oekraïne. Buckingham Palace meldt dat de vorstin de vrouw van president Zelensky ontving in Clarence House, het woonpaleis van het Britse koningspaar.

Op een foto van de ontmoeting is te zien dat de vrouwen elkaar spreken in de Garden Room van het paleis. Zelenska en de koningin ontmoetten elkaar eerder al eens in november 2022. Op Buckingham Palace spraken zij toen over het vergroten van het bewustzijn over geweld tegen vrouwen, meldt The Independent.

De Oekraïense presidentsvrouw was vorig jaar in mei ook te gast bij de kroning van koning Charles en koningin Camilla. Ze was daar toen in het gezelschap van premier Denys Shmyhal van Oekraïne.