Koningin Camilla plant klaproos bij Tower of London

De Britse koningin Camilla heeft dinsdag bij de Tower of London een klaproos van keramiek geplant. Het was de laatste in een bloemenzee van ‘poppies’. Camilla plantte de laatste klaproos samen met de 5-jarige Harrison Machin.

De klaprozenzee, genaamd The Tower Remembers, is geplaatst om te markeren dat de Tweede Wereldoorlog tachtig jaar geleden ten einde kwam. In 2014 was er ook al een dergelijke bloemenzee bij de Tower of London. Die markeerde dat de Eerste Wereldoorlog honderd jaar eerder was uitgebroken.

Bezoekers van de Tower of London kunnen de keramieken klaprozen nog tot en met 11 november bekijken. Die dag is Armistice Day, de dag waarop de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog van kracht werd.