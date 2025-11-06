Koningin Camilla plant kruisje voor omgekomen oorlogslachtoffers

Koningin Camilla heeft donderdag een houten kruisje geplant in een groter door klaprozen gevormd kruis. De vrouw van de Britse koning Charles deed dat in het kader van de jaarlijkse herdenking voor alle oorlogslachtoffers.

De herdenking vond plaats op het zogeheten Field of Remembrance voor Westminster Abbey in Londen. Hier staan persoonlijke eerbetonen aan gevallen militairen van voormalige collega’s, maar ook van vrienden en familie. Op beelden van Buckingham Palace is te zien hoe Camilla een kruisje plantte en vervolgens met aanwezige veteranen en militairen in gesprek ging. Ook aaide de koningin een hondje.

Volgens het paleis zijn dit jaar meer dan driehonderd percelen met herdenkingskruisen buiten Westminster Abbey. Sinds 1928 worden deze stukken land gebruikt, zodat mensen een kruisje kunnen planten ter herinnering aan omgekomen geliefden.