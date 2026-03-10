Koningin Camilla richt zich in speech tot slachtoffers van geweld

Koningin Camilla richtte zich dinsdag in een toespraak ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag en het 15-jarig bestaan ​​van de organisatie Women of the World (WOW) tot slachtoffers van geweld. De Britse koningin organiseerde de bijeenkomst als voorzitter van WOW, dat zich wereldwijd inzet voor een gelijke toekomst voor vrouwen, meisjes en non-binaire personen.

“Aan alle overlevenden van welke vorm van geweld dan ook, van wie velen hun verhaal niet hebben kunnen vertellen of niet zijn geloofd: weet dat jullie er niet alleen voor staan. We staan ​​vandaag en elke dag aan jullie zijde, in solidariteit, verdriet en medeleven”, sprak de koningin.

Ze benoemde ook dat “een belangrijk misverstand over geweld tegen vrouwen is dat het ‘een vrouwenprobleem’ is en dat vrouwen, door zichzelf te veranderen, het kunnen voorkomen en beschermd kunnen worden tegen de gevolgen ervan. Dit is onrechtvaardig en niet waar”, zei ze.

“Het is ook niet nuttig om het als een ‘mannenprobleem’ te presenteren, waarbij alle mannen als potentiële daders worden afgeschilderd. Het is ‘ieders probleem’ en alleen door het als zodanig te behandelen kan deze plaag voorgoed worden uitgeroeid. Het zal niet makkelijk zijn.”

Camilla zei dat “elke vrouw een verhaal” heeft. “En deze verhalen moeten verteld worden. Want als we in een cultuur van stilte leven, geven we geweld tegen vrouwen en meisjes de ruimte.”

De receptie in St. James’s Palace in Londen werd dinsdag voor de tiende keer georganiseerd. Sinds 2015 is Camilla de voorzitter van WOW en woont ze festivals van de organisatie bij.