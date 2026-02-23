Koningin Camilla ‘sprakeloos’ na lezen memoires Pelicot

Koningin Camilla is “sprakeloos” door het verhaal van Gisèle Pelicot, de Franse vrouw die jarenlang door haar man werd gedrogeerd en door tientallen mannen werd verkracht. Dat zei de vorstin na afloop van een halfuur durend gesprek tussen de twee in Clarence House.

Camilla nodigde Pelicot uit in haar officiële residentie in Londen na afloop van de Britse boekentoer van de 73-jarige Pelicot. De vrouw bracht recent haar memoires uit en die las de vorstin in één ruk uit. “Ik heb het in de afgelopen twee dagen gelezen, ik kon het niet wegleggen”, zei de koningin volgens Britse media. “Ik heb zoveel overlevenden van verkrachting en seksueel misbruik ontmoet dat ik dacht dat ik nergens meer door geschokt kon worden, maar ik was geschokt door jouw geval – het liet me sprakeloos achter.”

De voormalige echtgenoot van Pelicot werd veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Hij diende haar ruim tien jaar stiekem drugs toe, verkrachtte haar en nodigde tientallen anderen uit om hetzelfde te doen. Door de rechtszaak werd Pelicot een feministisch icoon in Frankrijk en daarbuiten.