Koningin Camilla test hoeveel kinderen in telefooncel passen

De Britse koningin Camilla bracht donderdag een bezoek aan Dulwich Picture Gallery, een kunstgalerie in het zuiden van Londen. In een video is te zien hoe Camilla zich afvroeg hoeveel kinderen er in een originele telefooncel zouden passen. “Denken jullie dat ik er ook nog in kan?”, lachte de koningin terwijl ze zelf ook in de telefooncel stapte.

Camilla bezocht de galerie om het nieuwe ArtPlay Pavilion te openen, een kunstzinnige speelruimte voor kinderen tot en met acht jaar. Ze werd verwelkomd door Jennifer Scott, de directeur van de galerie en opende de speelruimte door samen met twee kinderen het lint door te knippen. Ook probeerde Camilla zelf enkele speeltoestellen uit.

De koningin sloot haar bezoek af in de nieuwe beeldentuin van de galerie. De Dulwich Picture Gallery bestaat sinds 1811.