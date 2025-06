Koningin Camilla tijdens bezoek begroet door ‘struikmensen’

De Britse koningin Camilla heeft woensdag een bijzondere ontmoeting gehad tijdens een bezoek aan Canary Wharf in Londen. De vrouw van koning Charles was daar voor een lunch van de organisatie The Big Lunch, waarvan zij beschermvrouwe is. De koningin schudde tijdens het bezoek handen met twee mensen die verkleed waren als struik.

De lunch in het zakendistrict werd georganiseerd om de samenwerking tussen Eden Project en de Canary Wharf Group te vieren om het Middle Dock in het gebied te transformeren tot het ‘Eden Dock’. Dat wordt omschreven als een “levendige, biodiverse locatie” waar evenementen plaatsvinden. Verspreid op Eden Dock zijn meerdere mensachtige mossculpturen te vinden.

Tijdens een ander bezoek op woensdag kreeg Camilla met nog meer planten te maken. De koningin nam een kijkje bij een tentoonstelling over de British Flower Week in het Garden Museum.