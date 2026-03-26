Koningin Camilla toegelaten tot Londense ‘herenclub’

Koningin Camilla wordt toegelaten tot de Garrick Club, een van de oudste voormalige herenclubs van Londen. Ze is het eerste vrouwelijke lid van de Britse koninklijke familie dat lid wordt van de sociëteit, melden Britse media.

Het lidmaatschap komt nadat de Garrick Club, die sinds 1831 bestaat, twee jaar geleden voor het eerst vrouwen had toegelaten. Die beslissing kwam pas nadat er een jarenlange discussie onder leden aan vooraf was gegaan. Daarna traden onder anderen actrices Judi Dench en Siân Phillips versneld toe. Koning Charles is al sinds 1985 lid.

Het lidmaatschap van Camilla wordt volgende maand formeel bevestigd.