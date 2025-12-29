Koningin Camilla trots op medische speurhond Freddy

Koningin Camilla is “trots op de vooruitgang” van de medische speurhond Freddy dit jaar. Dat delen het Britse hof en de organisatie Medical Detection Dogs op Instagram. Camilla, beschermvrouwe van MDD, koos in juli 2024 de naam voor de labradorpuppy.

“Het was een druk jaar voor Freddy, de hulphond in opleiding voor medische alarmering, want hij is weer een stap dichterbij volledige kwalificatie en het vinden van zijn toekomstige cliënt”, luidt het bericht op Instagram.

Medical Detection Dogs leidt honden op om de geur van aandoeningen bij mensen te herkennen. Hierdoor kunnen aandoeningen sneller worden opgespoord. Camilla bezoekt de organisatie geregeld.