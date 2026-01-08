Koningin Camilla viert jubileum van boekenclub

De Britse koningin Camilla heeft stilgestaan bij het jubileum van haar boekenclub The Queen’s Reading Room. Camilla lanceerde de boekenclub in januari 2021 toen zij nog de hertogin van Cornwall was.

“Vijf jaar geleden heb ik tijdens de lockdown een boekenclub opgericht, in de hoop dat anderen net zoveel plezier aan goede literatuur zouden beleven als ik”, aldus de koningin in een verklaring waar Britse media over schrijven. “Sinds die bescheiden beginjaren is die boekenclub uitgegroeid tot een wereldwijde liefdadigheidsinstelling die een gemeenschap van boekenliefhebbers ondersteunt, verenigd door een gedeeld geloof in de kracht van lezen.”

De koningin zegt verder trots te zijn op wat haar organisatie heeft bereikt, en ook dat het werk van de boekenclub nog altijd relevant is. “In een tijd waarin de wereldwijde leescijfers historisch laag zijn, voelt de missie van mijn stichting urgenter dan ooit. Boeken maken het leven beter, en dit is nog maar het begin.”

Camilla heeft de afgelopen jaren al vele boekaanbevelingen gedaan. Tot haar eerste aanbevelingen behoorden The Mirror & The Light van Hilary Mantel, Where The Crawdads Sing van Delia Owens, Restless van William Boyd en The Architect’s Apprentice van Elif Shafak.