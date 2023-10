Koningin Camilla zet balletclub voor ouderen in het zonnetje

Koningin Camilla staat zondag stil bij de Dag voor oudere mensen. Dat doet de Britse vorstin door een bericht te delen over de Royal Academy of Dance, dat een speciaal dansprogramma heeft voor oudere mensen.

Het programma heet Silver Swans en werd in 2017 opgericht, omdat er veel vraag was naar balletlessen voor ouderen. Ter ere van de Dag voor oudere mensen vindt er een speciale viering plaats van het dansprogramma van de koninklijke dansacademie.

“Ik weet dat een ware zwerm dansers, samen met vrienden van over de hele wereld, naar de Royal Academy of Dance is getrokken voor een reeks workshops, gesprekken en presentaties”, schrijft Camilla bij haar bericht. Op de foto poseert de koningin met een aantal van de ‘zilveren zwanen’ van de dansacademie. “Als toegewijde, zij het ietwat krakkemikkige, Zilveren Zwaan wilde ik jullie graag mijn hartelijke gelukwensen sturen voor een prachtige dag vol vriendschap en plezier, waarbij we de enorme voordelen vieren die ballet in ons leven heeft gebracht. Blijf dansen!”