Koningin Elizabeth bedankt voor jubileumfeesten

Koningin Elizabeth heeft zondag bedankt voor de feesten rond haar troonjubileum. “Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie mooie berichten en voor jullie aandeel in deze leuke feesten”, schrijft de vorstin in een bericht.

De afgelopen dagen werd gevierd dat de koningin (96) zeventig jaar op de troon zit. Een zeldzame mijlpaal waarvoor geen “handleiding” bestaat, aldus Elizabeth. “Maar ik voel me nederig en ben diep geraakt dat zoveel mensen de straat op zijn gegaan om mijn platina jubileum te vieren.”

Zelf miste de Queen de festiviteiten op vrijdag en zaterdag omdat ze aan het uitrusten was na Trooping the Colour op donderdag. Toch heeft ze alles meegekregen. “Hoewel ik niet bij alle evenementen aanwezig kon zijn, was mijn hart wel bij jullie.”

Saamhorigheid

De “vriendelijkheid, het plezier en de saamhorigheid” die ze zag, vond ze inspirerend. “Ik hoop dat dit hernieuwde gevoel van saamhorigheid nog vele jaren zal blijven.”

De vieringen van het jubileum zijn nu achter de rug. De koningin verscheen zondag aan het einde van de slotparade als verrassing op het balkon van Buckingham Palace. Ze zwaaide en glimlachte naar de menigte. Prins Charles en diens vrouw Camilla en prins William, diens vrouw en hun drie kinderen stonden naast haar.