Koningin Elizabeth gaf BBC toegang tot privévideo’s voor docu

Koningin Elizabeth heeft de BBC toegang gegeven tot honderden privévideo’s die de zender heeft kunnen gebruiken in een documentaire over haar leven als prinses. De documentaire Elizabeth: The Unseen Queen zal op 29 mei verschijnen ter ere van het platina jubileum van de koningin.

De beelden zijn gemaakt door onder anderen de koningin zelf, haar ouders en haar inmiddels overleden man, prins Philip. Onder anderen BBC-redacteur Simon Young, betrokken bij de documentaire, is vereerd dat de koningin “de BBC zulke ongekende toegang heeft gegeven” tot haar filmcollectie. “Deze documentaire biedt een uitzonderlijke blik op het persoonlijke leven van de koninklijke familie.” Ook programmamaker Claire Popplewell vindt het erg “bijzonder” dat zij toegang hebben gekregen tot het persoonlijke archief.

Er zijn beelden van, toen nog prinses, Elizabeth, die glimlachend naar haar verlovingsring kijkt. Ook zijn onder meer beelden te zien van Elizabeth als moeder en van de toenmalige prinses samen met haar oom, prins George, die in 1942 overleed bij een vliegtuigongeluk. Daarnaast is het laatste bezoek van koning George VI aan het Schotse Balmoral Castle te zien, in 1951.

De makers van de documentaire hebben daarnaast geluisterd naar meer dan driehonderd toespraken van de koningin uit de afgelopen tachtig jaar. De documentaire is voor het eerst te zien op BBC One en BBC iPlayer op 29 mei.