Koningin Elizabeth geniet van felicitatiepost voor jubileum

Koningin Elizabeth heeft ter gelegenheid van haar 70-jarig regeringsjubileum, dat komend weekend gevierd wordt, al heel wat post ontvangen van het publiek. Het Britse koningshuis laat vrijdag via Instagram weten dat de 95-jarige vorstin volop geniet van de kaarten, brieven en kunstwerken die mensen haar hebben gestuurd.

Op de foto’s die het koninklijk huis deelt kijkt de koningin lachend naar enkele poststukken die voor haar liggen. Op een van de foto’s zit Elizabeth met een bijzondere waaier in haar handen. Dit papieren vouwwerk is de waaier die koningin Victoria in 1887 kreeg aangeboden toen zij vijftig jaar op de troon zat. De waaier was een geschenk van de toenmalige prins en prinses van Wales, de latere koning Edward VII en koningin Alexandra. De waaier is ondertekend door vrienden en relaties van Victoria.

Elizabeth viert op 6 februari dat ze 70 jaar op de troon zit. De feestelijkheden zijn vanwege de coronapandemie uitgesteld naar de zomer. In juni staat er onder meer een Trooping the Colour-parade, een liveconcert vanaf Buckingham Palace en een speciale dienst in de kathedraal van St. Paul gepland.