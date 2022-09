Koningin Elizabeth herdacht in Tweede Kamer

In aanwezigheid van de Britse ambassadeur Joanna Roper is in de Tweede Kamer de overleden Britse koningin Elizabeth herdacht met een moment stilte en toespraken van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en vicepremier Sigrid Kaag, die haar namens het kabinet herdenkt. Beiden refereerden aan de band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en memoreerden haar enorme inzet en plichtsbesef voor haar volk in de landen van het Gemenebest, met anekdotes en uitspraken van de koningin.

Ze roemden ook de lichtheid en humor van de Britse vorstin, die vorige week donderdag overleed. “Toen ik ambassadeur Joanna Roper sprak over die zekere lichtheid bij de uitvoering van een loodzware klus, verwoordde zij het als volgt: de koningin had altijd een twinkeling in de ogen en zij was ‘good humoured’ tot het einde toe” zei Bergkamp.

Kaag herinnerde aan haar standvastigheid in een veranderende wereld. “Haar koningschap leest als een geschiedenisboek en dat is het in feite ook. Als 25-jarige koningin werd ze ontvangen door een hoogbejaarde premier Churchill, terwijl ze vlak voor haar overlijden kennismaakte met de nieuwe premier Liz Truss – de vijftiende tijdens haar koningschap”, zei Kaag.

Mysterieus en ongenaakbaar

“Ze wist zich aan te passen, zonder aan de eeuwenoude tradities van het ambt te tornen. Zij liet moderniseringen toe, maar bleef rolvast – met zeker in haar laatste jaren steeds meer ruimte voor die subtiele Britse humor”, zei Kaag, die vond dat de koningin als vrouw “altijd mysterieus en ongenaakbaar bleef”.

“Elizabeth was vier keer in Nederland, waar ze blijk gaf van grote interesse voor de langdurige historische band die tussen onze landen bestaat. Tijdens haar bezoek aan ons land in 2008 zei ze over de vriendschap tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk: “Over the many hundreds of years of our shared history, there are few nations who are able to claim a closer bond”, aldus Kaag.