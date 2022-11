Koningin Elizabeth herdacht tijdens Festival of Remembrance

Het jaarlijkse Festival of Remembrance stond zaterdagavond deels in het teken van koningin Elizabeth. Tijdens de show in de Royal Albert Hall in Londen werd de in september overleden vorstin in het bijzijn van diverse leden van de Britse koninklijke familie herdacht.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla zaten in de zaal en werden vergezeld door prins William en prinses Catherine. Ook prins Edward, zijn echtgenote Sophie en prinses Anne waren erbij. Zij zagen onder meer hoe er beelden van Elizabeth werden getoond en woorden van dank en respect werden gesproken.

Het festival wordt elk jaar gehouden aan de vooravond van Remembrance Sunday, de tweede zondag van november, wanneer de Britten hun oorlogsslachtoffers herdenken. Charles zal er voor het eerst bij zijn als koning.

Elizabeth, die negen weken geleden op 96-jarige leeftijd stierf, vond Remembrance Sunday altijd een van de meest betekenisvolle en belangrijkste gebeurtenissen op de koninklijke kalender. In haar 70 jaar op de troon miste ze slechts een paar edities.