Koningin Elizabeth ‘in gebeden’ Rutte om zorgelijke gezondheid

Mark Rutte zegt dat koningin Elizabeth “in onze gebeden” is na berichten dat ze in slechte gezondheid verkeert. “Het is natuurlijk vreselijk triest nieuws dat ze zo ziek is en er zulke grote zorgen zijn”, aldus de premier. “We wachten het gewoon af.”

Rutte is vol lof over de Britse vorstin, die al ruim 70 jaar in functie is. “Ze heeft zoveel belangrijke momenten in de naoorlogse westerse wereld meegemaakt en heeft daar invulling aan gegeven met rust, stabiliteit en ook humor”, zegt de premier, die hoopt dat ze weer herstelt.