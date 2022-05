Koningin Elizabeth in golfbuggy naar Chelsea Flower Show

Koningin Elizabeth is maandag de deur uitgegaan om een bezoek te brengen aan de Chelsea Flower Show in Londen. De Queen werd door tv-zender ITV in een golfbuggy gespot op het tuinfestival dat vanaf dinsdag ook voor het publiek geopend is.

De Britse vorstin heeft de laatste tijd wat moeite met zich voortbewegen, vandaar de keuze om zich in een buggy rond te laten leiden langs alle tentoongestelde bloemen en planten. Volgens een woordvoerder van het paleis zijn er aanpassingen aan het voertuig verricht om het de Queen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Het is de eerste keer in bijna tien jaar tijd dat de koningin tijdens een officieel bezoek gebruikmaakt van een buggy. In 2013 werd ze ook al in een golfkarretje vervoerd tijdens het Coronation Festival in de tuinen van Buckingham Palace.