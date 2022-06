Koningin Elizabeth ondanks gezondheidsproblemen naar Schotland

Koningin Elizabeth is naar Schotland gereisd om daar de zogenoemde Ceremony of the Keys bij te wonen. Met de ceremonie wordt de koningin vlak voor haar verblijf in Schotland ontvangen en krijgt ze symbolisch de sleutel van Edinburgh overhandigd. Een week lang bezoekt ze tijdens de jaarlijkse Holyrood-week verscheidene plekken en praat ze met Schotten.

De afgelopen tijd heeft de koningin vanwege haar gezondheid meerdere activiteiten moeten afzeggen. Zo was ze tijdens de viering van haar jubileum bij enkele evenementen niet aanwezig, omdat de 96-jarige al langere tijd met mobiliteitsproblemen kampt.

De overhandiging van de sleutel gebeurt op Holyroodhouse, de officiële verblijfplaats van Elizabeth in Schotland. Na afloop van haar bezoek moet ze de sleutels weer inleveren. Haar zoon, prins Edward, en zijn vrouw Sophie zijn ook mee naar Schotland.