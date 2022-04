Koningin Elizabeth praat met zorgmedewerkers over corona

Koningin Elizabeth heeft zondag via een videogesprek met zorgmedewerkers gepraat over de coronacrisis. Dat deed ze in het kader van de opening van een nieuwe afdeling in The Royal London Hospital, waar de koningin beschermvrouwe van is.

De zorgmedewerkers vertelden de koningin onder meer over de grote uitdagingen die de crisis met zich meebracht en hoe die werden opgelost. Een man vertelde hoe hij en zijn familie in december corona kregen en hoe zij werden behandeld in het ziekenhuis. “Gaat het beter nu?”, vraagt Elizabeth, waarop de man vertelt dat het een stuk beter gaat en dat hij sinds kort niet meer in een rolstoel zit.

“Ik ben blij dat het beter met je gaat”, antwoordt Elizabeth. “Deze vreselijke pandemie zorgt ervoor dat je erg moe en uitgeput raakt, hè?” De koningin vraagt hem ook hoe het was om zijn familie zo lang niet te zien, omdat ze zich goed kan voorstellen dat dat erg moeilijk. Een van de medewerkers beaamt dat en zegt dat het erg onnatuurlijk is voor patiënten. “Het moet een nare ervaring geweest zijn”, besluit de koningin.