Koningin Elizabeth slaat kerkdienst op Witte Donderdag over

Koningin Elizabeth gaat donderdag niet naar de kerkdienst ter gelegenheid van Witte Donderdag. De Britse vorstin laat zich vertegenwoordigen door prins Charles, heeft Buckingham Palace vrijdag bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat de 95-jarige Elizabeth verstek laat gaan op ‘Maundy Day’ sinds ze koningin is. Het paleis meldt niet waarom de Queen niet komt, maar volgens Sky News vindt ze het spijtig dat ze er niet bij kan zijn.

Elizabeth kampt de laatste tijd met gezondheidsklachten. Zo liep ze corona op en is ze al een tijdje slecht ter been. De herdenkingsdienst voor haar man prins Philip vorige week was pas de eerste keer dat ze in het openbaar trad dit jaar.

De Witte Donderdag-kerkdienst in St. George’s Chapel op Windsor Castle ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronacrisis. Charles krijgt donderdag gezelschap van zijn vrouw Camilla.