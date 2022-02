Koningin Elizabeth wil dat Camilla koningin-gemalin wordt

De Britse koningin Elizabeth wil dat Camilla, de hertogin van Cornwall, koningin-gemalin wordt zodra haar zoon Charles koning wordt. Dat liet de koningin zaterdag, de dag voor haar platina jubileum, in een brief weten.

De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning en zou in de toekomst ‘Queen Camilla’ (koningin Camilla) worden, aldus de Britse zender BBC. “Het is mijn oprechte wens dat, wanneer de tijd rijp is, Camilla bekend komt te staan als koningin-gemalin”, schrijft de koningin.

Daarnaast bedankt de koningin in de brief iedereen die haar heeft gesteund, zowel haar familie als het Britse volk. Ze schrijft zeker te weten dat Camilla en Charles net zo gesteund zullen worden. Volgens een woordvoerder van Clarence House, het kantoor van de prins van Wales en de hertogin van Cornwall, zijn Charles en Camilla “geroerd en vereerd”, aldus de BBC.

Volgens de BBC betekent de keuze voor de titel van koningin-gemalin dat Elizabeth wil dat Camilla een volwaardige koninklijke rol vervult naast Charles. Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemalin, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

Onder het Britse volk heerst al langer onenigheid over de vraag of Camilla de titel koningin zou moeten krijgen. Zo bleek uit een peiling van YouGov in 2015 dat ruim een derde van de Britten wenste dat zij een lagere titel zou krijgen uit respect voor de in 1997 overleden prinses Diana, de voormalige vrouw van Charles.