Koningin Elizabeth wordt opgebaard in de kathedraal St. Giles

De Britse koningin Elizabeth wordt maandag opgebaard in de kathedraal St. Giles in Edinburgh, voordat ze dinsdag wordt overgevlogen naar Londen. Koning Charles is bij de processie naar de kathedraal en woont de dienst bij die er wordt gehouden. Vroeger op de dag wordt hij in de Britse hoofdstad toegesproken door het parlement.

De voorzitters van het Lager- en Hogerhuis spreken de vorst om 10.00 uur lokale tijd toe in Westminster Hall. Zij zullen hem namens beide kamers van het parlement condoleren. Koning Charles, die wordt bijgestaan door koningin-gemalin Camilla, zal op de condoleanceberichten reageren. Er zullen ook vertegenwoordigers van Noord-Ierland, Schotland en Wales aanwezig zijn.

Het koningspaar reist daarna door naar Schotland. Het lichaam van Elizabeth wordt om 14.35 uur uur van de koninklijke residentie Holyroodhouse naar de nabijgelegen kathedraal St. Giles gebracht. Charles, Camilla en andere leden van de koninklijke familie maken deel uit van de processie.

In St. Giles wordt om 15.00 uur een dienst gehouden voor onder anderen familie, vrienden en vertegenwoordigers van goede doelen en organisaties die door Elizabeth werden gesteund. Het publiek kan na de dienst, vanaf ongeveer 17.00 uur, langs de kist lopen om afscheid te nemen. De Schotse autoriteiten verwachten grote drukte.