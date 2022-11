Koningin-gemalin Camilla praat met jonge ruiters bij paardenraces

Koningin-gemalin Camilla is zaterdag bij de paardenraces in Brixton geweest. De echtgenote van koning Charles trof daar jonge ruiters die lid zijn van de Ebony Horse Club, de paardenclub voor jongeren waarvan Camilla voorzitter is.

Ze vertelden de koningin-gemalin onder meer over hun ervaringen met het rijden bij de paardenclub. Het gesprek was “helemaal geweldig”, zei de 19-jarige Grace Mpungi na afloop tegen Britse media. “Het is een zegen om steun en liefde te krijgen van iemand in zo’n hoge positie.”

De 17-jarige Laura Vollmer vond het ook een fijne ontmoeting. “Het was mooi om te zien hoe betrokken ze was en hoe graag ze wilde luisteren naar wat je te zeggen had.”

Na het gesprek nam Camilla de jongeren, die zelf niet meededen aan de wedstrijd, mee naar een van de races. Ze zaten samen met haar op de koninklijke tribune.