Koningin laat nagels vijlen door leerling Máximacollege

Koningin Máxima hoeft voorlopig niet naar de manicure. Tijdens haar werkbezoek aan het Máximacollege heeft ze haar nagels laten doen door een van de leerlingen van de praktijkschool in Ridderkerk.

Tijdens een rondleiding door de school langs verschillende praktijklokalen, met onder meer een werkplaats, naaiatelier en restaurant, maakte Máxima ook een stop in het lokaal waar leerlingen les krijgen in uiterlijke verzorging. In een voor de opleiding ingerichte kapsalon hoorde ze van leerlingen wat zij zoal leren. Dat gaat van invlechten en knippen tot het aanbrengen van highlights. De koningin, die ondertussen zelf ook een borstel ter hand had genomen om wat afgeknipt haar van de pop af te vegen, wilde weten of ze het “mooi vinden om te doen”. Ook was ze benieuwd wat ze het leukste vinden aan hun opleiding.

In hetzelfde lokaal was ook een manicure. Máxima maakte van de mogelijkheid gebruik om daar haar nagels te laten vijlen. “Durf je dat?”, vroeg ze vooraf aan de leerling, die aanvankelijk behoorlijk zenuwachtig was toen de koningin ineens voor haar plaatsnam. Nadien kreeg ze complimenten voor haar werk. “Heel goed”, zei Máxima terwijl ze naar haar handen keek.

Voor de leerlingen van de praktijkschool kwam het bezoek van de koningin als een verrassing. Vlak voor haar komst waren ze op de hoogte gebracht. “Het was heel gaaf en bijzonder”, keek Thirza (16) terug. Zij mocht Máxima samen met Liv (17) ontvangen aan de receptie, die ook onderdeel uitmaakt van de opleiding. “Het is heel leuk om haar onze school te laten zien.”