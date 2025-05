Koningin Letizia bezoekt jubilerende boekenmarkt in Madrid

Koningin Letizia heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een boekenmarkt in Madrid. Deze Cuesta de Moyano bestaat honderd jaar en Letizia wilde als boekenliefhebber haar steun betuigen aan de marktverkopers.

Letizia maakte een rondje langs een aantal van de dertig houten kraampjes en sprak er met de verkopers. De Spaanse koningin nam ook een paar boeken mee naar huis, zoals El vendedor de libros viejos (De verkoper van oude boeken) van Stefan Zweig en Fábulas fantásticas (Fantastische fabels) van Ambrose Bierce.

De vorstin maakte ook een praatje met twee journalisten van Radio Madrid, het radiostation van Cadena Ser dat ook honderd jaar is geworden. Letizia feliciteerde de zender en de luisteraars met het eeuwfeest en deed ook een onthulling over haar dagelijks leven. “Ik denk dat er vele miljoenen Spanjaarden zijn die niet zonder radio kunnen”, zei de koningin volgens het Spaanse tijdschrift Hola. “Trouwens, in mijn geval word ik niet wakker met wekkers of piepjes. Ik open mijn ogen met de stemmen van hele aardige mensen die me vertellen hoe het gaat in het leven.”