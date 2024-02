Koningin Letizia bijgepraat over zeldzame ziekten

Koningin Letizia van Spanje heeft dinsdag de eerste vergadering van Feder, de Spaanse federatie van zeldzame ziekten, van 2024 bijgewoond. De vorstin was voorzitter van de bijeenkomst in Madrid.

Tijdens de vergadering ging het over onder meer maatregelen en strategieën wat betreft zeldzame ziekten. Ook werd gesproken over het Europese actieplan, om problemen op Europees niveau aan te pakken.

Letizia is vaker bij vergaderingen en bijeenkomsten van Feder. De koningin zei eerder in een toespraak dat de organisatie ervoor heeft gezorgd dat mensen anders zijn gaan kijken naar wat een zeldzame aandoening is.