Koningin Letizia: het gaat goed met Felipe

Het gaat naar omstandigheden prima met de zieke Spaanse koning Felipe. Zijn vrouw koningin Letizia zei vrijdag aan het begin van een werkbezoek in Pozuelo de Alarcón, een voorstad van Madrid, dat hij het goed maakt zonder daarbij details te geven.

Felipe werd woensdag positief getest op het coronavirus. Hij heeft volgens het hof milde symptomen en moet een week in quarantaine blijven. Al zijn publieke activiteiten zijn uit zijn agenda gehaald.

Letizia is negatief getest, net als hun jongste dochter prinses Sofía. Leonor, de oudste dochter, zit op school in Wales en is niet bij haar vader in de buurt geweest.