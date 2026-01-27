Koningin Letizia ontvangt bestuur Fashion Week in Zarzuela-paleis

De Spaanse koningin Letizia heeft het bestuur en modeontwerpers van de Mercedes-Benz Fashion Week dinsdag ontvangen in het Zarzuela-paleis in Madrid voor een audiëntie. Op foto’s is te zien hoe de koningin met de bestuursleden en modeontwerpers poseert.

Letizia kreeg ook de directeur van het Sant Joan de Déu-ziekenhuis, Manel del Castillo Rey, en de voorzitter van de Strange Diseases Federation, Juan Carrión Tudela, op bezoek. Daarnaast ging ze op de foto met leden van de Nursery Development Foundation.

Letizia bezocht de Fashion Week in Madrid al eens in 2022. Toen vond de 75e editie van het evenement plaats. De aankomende editie vindt plaats van 18 tot 22 maart.