Koningin Letizia opent de boekenbeurs in Madrid

Koningin Letizia van Spanje heeft de 84e editie van de Feria del Libro de Madrid geopend. Tijdens haar bezoek aan het Parque de El Retiro, waar de beurs traditiegetrouw plaatsvindt, bezocht de koningin verschillende stands. Ze ging daarbij in gesprek met auteurs en vertegenwoordigers van instellingen zoals het Spaanse ministerie van Cultuur en de gemeente Madrid.

De boekenbeurs, die plaatsvindt van 30 mei tot en met 15 juni, staat dit jaar in het teken van de stad New York. De organisatie wil de rol van de Amerikaanse metropool als cultureel baken voor Spaanstalige literatuur onderstrepen. In dat kader zijn ook samenwerkingen aangegaan met universiteiten als NYU, Columbia, Yale, Brown en Cornell, met als doel het bevorderen van culturele en literaire uitwisselingen tussen Spanje en de Verenigde Staten.

De Feria del Libro is uitgegroeid tot een van de belangrijkste literaire evenementen in de Spaanstalige wereld. In 2024 trok de beurs circa 550.000 bezoekers en genereerde een omzet van 5,58 miljoen euro.