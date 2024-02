Koningin Letizia praat over gevolgen van kanker op werk

Koningin Letizia van Spanje heeft donderdag tijdens een evenement ter gelegenheid van Wereldkankerdag een toespraak gehouden. Tijdens de bijeenkomst in Madrid stond de impact van de diagnose kanker op het werk centraal. Dat benadrukte Letizia ook in haar speech.

De koningin zei dat iedereen in de zaak wel iemand kent die de diagnose heeft gehad en daarnaast “werknemer was in een klein, middelgroot of groot bedrijf, of werkte in de publieke sector, of zelfstandige was”. Voor die mensen hielp het volgens Letizia dat ze van zowel hun persoonlijke omgeving als hun werk “liefde en steun” hebben gehad.

Wel is er nog winst te behalen voor werkgevers, vindt de koningin. Daarom zijn evenementen waarbij politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig zijn volgens Letizia erg belangrijk.