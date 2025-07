Koningin Letizia voorafgaand aan vakantie naar Tenerife

Koningin Letizia van Spanje is voordat ze zich bij haar man koning Felipe voegt voor hun vakantie op Mallorca naar een ander Spaans eiland gereisd. Maandag was ze op Tenerife op de Canarische Eilanden voor de jaarlijkse vergadering van de directeuren van het Cervantes Instituut.

De bijeenkomst van het instituut, dat wereldwijd de Spaanse taal en cultuur bevordert, is elk jaar op een andere plek. Zo ging de koningin er vorig jaar voor naar Barcelona.

Op Tenerife droeg ze maandag een fleurige rode bloemetjesjurk. Volgens Spaanse media had ze de zomerjurk een keer eerder aan: tijdens haar vakantie op Mallorca in 2018. Wanneer ze dit jaar op Mallorca arriveert, is niet duidelijk. Aankomend weekeinde staat voorlopig haar laatste activiteit in de agenda. Ze bezoekt op Mallorca altijd traditiegetrouw het slotgala van het plaatselijke filmfestival.