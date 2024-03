Koningin Margrethe als ‘gewone’ kerkganger naar paasmis

Koningin Margrethe van Denemarken heeft zondag op eerste paasdag de paasmis bijgewoond in de kathedraal van Aarhus. Voor haar aanwezigheid was dit jaar minder aandacht, merkt Billed Bladet op. Volgens het blad is het duidelijk dat ze geen staatshoofd meer is.

Margrethe ging in januari na 52 jaar met pensioen en gaf de troon door aan haar zoon koning Frederik. Haar aankomst bij de kerk was daarom “veel rustiger en discreter” dan in eerdere jaren. Zo stond bij de deur niemand Margrethe op te wachten en leek de koningin volgens Billed Bladet daarom meer op “een gewone kerkganger”.

De 83-jarige Margrethe brengt de paasdagen door zonder familie op paleis Marselisborg in Aarhus. Het koninklijk gezin verblijft momenteel in het buitenland voor een vakantie.