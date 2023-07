Koningin Margrethe begint aan zomerverblijf in Gråsten

Koningin Margrethe van Denemarken heeft dinsdag haar intrek genomen in Gråsten Slot, het zomerverblijf van de koninklijke familie in Jutland. De vorstin arriveerde met het koninklijke jacht in de haven van Sønderborg en werd daar opgewacht door talloze mensen.

De burgemeester van Sønderborg nam Margrethe daarna mee naar het stadhuis voor een ontmoeting met onder meer de gemeenteraad. Hij hield vervolgens een toespraak.

Gråsten Slot is sinds de jaren 30 van de vorige eeuw een populaire bestemming van de Deense koninklijke familie. Toen kreeg het toenmalige kroonprinselijk paar Frederik (IX) en Ingrid, de ouders van koningin Margrethe, het paleis als huwelijksgeschenk.