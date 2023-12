Koningin Margrethe bereidt ‘kerstverhuizing’ naar Aarhus voor

De voorbereidingen voor de jaarlijkse ‘kerstverhuizing’ van koningin Margrethe zijn in volle gang. De Deense vorstin brengt de feestdagen altijd door in paleis Marselisborg in Aarhus.

Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van de verhuizing. Daarop sjouwen medewerkers van de koningin met grote koffers, onder meer van het designermerk Louis Vuitton.

De man die verantwoordelijk is voor de kerstverhuizing is de zogenoemde jager, een titel die niets met jagen te maken heeft. Hij is verantwoordelijk voor het pakken van de spullen van de koninklijke familie voor de feestdagen.

Margrethe viert Kerstmis ieder jaar in Aarhus. Vorig jaar moest de koningin de feestdagen zonder haar kinderen Frederik en Joachim vieren. Zij gingen met hun gezinnen naar het buitenland. De koningin verwacht de feestdagen dit jaar gewoon met haar familie door te kunnen brengen.