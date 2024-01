Koningin Margrethe dankbaar voor feestavond in Kopenhagen

De Deense koningin Margrethe heeft vrijdagavond via een videoboodschap haar dank uitgesproken voor de muzikale feestavond die er voor haar werd georganiseerd in Kopenhagen. De aftredend koningin volgde de avond vanuit kasteel Amalienborg en verscheen tot ieders verrassing na afloop van de optredens op een groot scherm achter op het podium voor een dankwoord.

“Wat een avond. Ik weet niet eens hoe ik mijn dank moet uiten voor het geweldige feest dat jullie mij hebben gegeven. Ik ben echt, ik zou zeggen, bijna sprakeloos”, begon de koningin. “Maar ik wil uit de grond van mijn hart iedereen bedanken die deze avond bedacht heeft en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En ook de vele, vele mensen die op een koude januari-avond midden in Kopenhagen kwamen opdagen. Hartelijk dank uit de grond van mijn hart.”

Het dankwoord van koningin was, net als het concert zelf, te volgen via de Deense omroep DR en TV2. Gedurende de avond waren er optredens van onder anderen de Deense zangeressen Anne Linnet, Sanne Salomonsen en Lis Sørensen. Ook de eveneens in Nederland bekende Deense percussie-act Safri Duo trad op.

Aanleiding voor het concert op het Kongens Nytorv plein in de hoofdstad is de aanstaande abdicatie van de 83-jarige Margrethe. Zondag neemt haar oudste zoon kroonprins Frederik de troon van zijn moeder over en wordt hij koning. Zijn vrouw kroonprinses Mary wordt dan koningin.