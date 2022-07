Koningin Margrethe en zussen juichen voor wielrenner Vingegaard

De Deense koningin Margrethe en haar zussen Benedikte en Anne-Marie hebben zaterdag met veel belangstelling gekeken naar de voorlaatste etappe van de Tour de France. In het zomerverblijf van de familie, Gråsten Slot in Jutland, volgden de drie de verrichtingen van hun landgenoot Jonas Vingegaard op de voet. De wielrenner stelde zaterdag in een individuele tijdrit zo goed als zeker de eindoverwinning vast.

Het Deense hof publiceerde op Instagram een foto waarop Margrethe (82), Benedikte (78) en Anne-Marie (75) haast op het puntje van de bank zitten. De tv staat afgestemd op de Tour. In beeld is te zien hoe Vingegaard in zijn gele leiderstrui op weg is naar de tweede tijd in de tijdrit.

De Denen zijn al sinds de start van Tour, drie weken geleden in Kopenhagen, volop bezig met de beroemde wielerkoers. Zo liet kroonprins Frederik zich zien bij de eerste drie etappes in Denemarken en vrijdagmiddag stond zijn broer Joachim met zijn gezin bij de finish van de negentiende etappe.

De finish van die rit was in de buurt van Château de Cayx, het kasteel van de koningin dat vaak wordt gebruikt als zomerverblijf. Joachim mocht na afloop de gele trui overhandigen aan de 25-jarige Vingegaard, die zondag de eerste Deense wielrenner sinds 1996 zal worden die de Tour wint.