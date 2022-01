Koningin Margrethe laat zich interviewen door landgenoten

Twintig Denen mochten vanwege het 50-jarig ambtsjubileum van koningin Margrethe de vorstin interviewen voor een speciaal televisieprogramma. Ruim 2000 mensen hadden een vraag ingestuurd naar DR, de publieke omroep van Denemarken. Het programma van een uur werd zaterdagavond uitgezonden.

Margrethe beantwoordde geduldig de vragen van haar landgenoten. Zo kwamen de Denen te weten dat de kroning tot koningin een van de hoogtepunten uit haar leven was, net als de eerste ontmoeting met haar man prins Hendrik. Ook vertelde de royal dat ze tijdens haar bezoeken toch een goede indruk krijgt van haar land, ondanks dat de plaatselijke autoriteiten er voor zorgen dat alles keurig netjes is als ze langskomt. “Mensen zeggen dan wel eens dat het er nu allemaal piekfijn uitziet, maar dat het een tijdje geleden niet zo was”, zei ze daar over.

De vorstin vertelde open over het verlies van haar man en hoe ze zich voelde toen hij overleed. Ze kon haar leven toch weer oppakken door de steun van haar familie maar zeker ook door de steun die ze voelde van het Deense volk. Margrethe vertelde over haar rouwproces aan een man die ook veel naasten verloren had in de afgelopen jaren. Hij was een van de vragenstellers die iets uit hun persoonlijke leven in de vraag hadden gestopt. Zo vroeg een meisje van 11 dat veel gepest werd op school aan Margrethe of er op haar school ook kinderen werden gepest.

Privileges

Er kwamen ook vragen over hoe het is om koningin te zijn. Zo vroeg een taxichauffeur hoe het voelde om speciale privileges te hebben. “Ik heb privileges, maar dat betekent ook dat ik moet leveren”, zei Margrethe daarover. “Dat hebben mijn man en ik ook aan onze zonen meegegeven.” Slechts tweemaal moest de koningin een antwoord schuldig blijven. Ze moest erg lang nadenken over de vraag welke raad ze nu aan haar jongere zelf zou geven. Ook vond ze het lastig om zichzelf als staatshoofd in één woord te beschrijven. “Ik hoop dat ik de geschiedenis inga als de koningin die haar best heeft gedaan”, zei ze.

Overigens had Margrethe ook vragen aan de Denen die haar kwamen interviewen. Zo was ze erg geïnteresseerd in de kilt die een van de vragenstellers droeg. Die legde uit dat hij het kledingstuk gekregen had toen hij zijn 50e verjaardag vierde in het Schotse Edinburgh. Hem was verteld dat Schotten een kilt dragen bij officiële of belangrijke gebeurtenissen. “En dat is dit zeker”, zei de vragensteller.