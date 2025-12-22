Koningin Margrethe leert koning Frederik Deens kersthartje vouwen

De Deense koning Frederik heeft geleerd hoe hij een traditioneel Deens kersthartje kan vouwen. Zijn moeder koningin Margarethe leerde het hem tijdens een knutselmoment. Dat is te zien in een video die maandag gedeeld is door het Deense hof.

In de video vertelt de 57-jarige koning aan zijn moeder dat het vouwen van een kersthartje hem vorig jaar tijdens een bezoek aan museum Den Gamle By niet echt goed afging en dat hij graag zou leren hoe het wel moet. Zijn 85-jarige moeder, van wie bekend is dat ze creatief is en graag handwerkt, wil hem dat graag laten zien. Aan een met een wit kleed gedekte tafel met daarop gekleurd papier, scharen en een lijmstift, gaan moeder en zoon vervolgens aan de slag. Margarethe gebruikt daarbij haar eigen schaar. “Mijn schaar en ik, wij kennen elkaar namelijk goed”, grapt ze. Terwijl ze knutselen, moedigt Margarethe haar zoon aan.

Aan het einde van de video houden moeder en zoon trots hun hartjes omhoog. “Ik vind dat je het beter hebt gedaan dan ik”, zegt de oud-koningin tegen koning Frederik. “Dat weet ik niet”, antwoordt hij, “samen is het een succes geworden.”

Omdat de gevlochten kersthartjes traditioneel gevuld worden met lekkers, vult ook Margrethe het hartje van haar zoon met snoep. “Snoepjes”, zegt hij blij, “die zijn altijd goed!”