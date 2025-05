Koningin Margrethe naar verwachting dit weekend weer thuis

Koningin Margrethe van Denemarken mag naar verwachting dit weekend weer naar huis. Dat meldt het Deense hof vrijdag. De voormalige vorstin (85) werd donderdag met verkoudheidsklachten in het ziekenhuis opgenomen.

“Hare Majesteit herstelt en is in goede stemming”, aldus het Koninklijk Huis in een mededeling. “Daarom wordt verwacht dat koningin Margrethe in het weekend uit het Rigshospitalet zal worden ontslagen en zal terugkeren naar Slot Fredensborg.”

Het paleis meldde donderdag dat de koningin “uit voorzorg” was opgenomen in het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen ter observatie vanwege een verkoudheid.

Margrethe deed vorig jaar afstand van de troon. Zij werd opgevolgd door haar zoon Frederik.