Koningin Margrethe onderbrak vakantie voor bezoek Zelensky

De Deense koningin Margrethe heeft haar vakantie in Frankrijk onderbroken voor het bezoek dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag en maandag bracht aan Denemarken. Eigenlijk zou ze nog tot en met donderdag in het buitenland zitten.

Het Deense hof bevestigt aan omroep DR dat de 83-jarige koningin daarvoor eerder thuis is gekomen. Ze zat sinds 10 augustus in Cahors, in het zuiden van Frankrijk. Daar heeft Margrethe een zomerverblijf. Kroonprins Frederik trad in de tussentijd op als regent.

Margrethe blijft de komende dagen in Denemarken. In de agenda op de website van het koninklijk huis staat niet meer aangegeven dat Frederik op dit moment opereert als regent.